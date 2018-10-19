На Украине началось строительство «разведцентра европейского уровня»

На Украине началось строительство современного разведывательного центра европейского уровня, заявил сегодня секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Турчинов.

«Несмотря на сложную экономическую ситуацию, финансирование сектора безопасности и обороны ежегодно увеличивается. И сегодня начато строительство современного разведцентра европейского уровня», - заявил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов на церемонии закладки фундамента первого здания обновленной штаб-квартиры Службы внешней разведки Украины.

«В нынешних условиях жесткого противостояния разведка должна иметь современные технологии для выполнения задач, поставленных государством», - приводит слова Турчинова RT.