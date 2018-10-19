//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Александр Овечкин и его жена показали поклонникам подросшего сына
- Максим Фадеев признался в любви к молодой певице
- Диана Арбенина обиделась на наставников «Голоса»
- Умер солист группы "Нэнси"
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Опубликованы данные о сокращении населения Украины
19 октября 2018, 12:32 [ «Аргументы Недели» ]
Численность населения Украины в период с января по сентябрь 2018 года сократилась на 152,4 тысячи человек и составила 42,2 миллиона человек, сообщила украинская Госслужба статистики.
«Численность наличного населения Украины, по оценке на 1 сентября 2018 года, составила 42 миллиона 234 тысячи человек. В течение января – августа 2018 года численность населения уменьшилась на 152,4 тысячи человек. Остается существенным превышение количества умерших над количеством живорожденных: на 100 умерших – 58 живорожденных», - сообщила Государственная служба статистики Украины в опубликованном экспресс-выпуске.
Ранее украинский Госстат сообщал, что в июне 2018 года смертность в стране превысила рождаемость в два раза, сообщает RT.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//В мире
В Казахстане врач отказалась принять ребенка из русскоговорящей семьи
Китай присоединился к запросам в ВТО о создании третейской группы в споре с США
//Новости Гнездо.ру
//В мире
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Общество
В Москве в День народного единства будет ограничена продажа спиртного
//Культура
//В мире
На Украине началось строительство «разведцентра европейского уровня»
//Новости партнеров
//В мире
//Общество
Журналиста Первого канала не пустили на Красную площадь к своим камерам
В Азовском море нашли обломки потерпевшего крушение самолета Л-39
//В мире
Военный аналитик рассказал о готовящейся США «ловушке» для России на Балканах
//Новости СМИ2
//Культура
Ушел из жизни актер, сыгравший в фильме Бондарчука "Война и мир"
//Общество
//Общество
Вопросы и нестыковки в деле керченского стрелка
//Новости Redtram
//Общество
Эксперт рассказал, почему пассажиры хлопают после посадки самолета
Александр Овечкин и его жена показали поклонникам подросшего сына
//В мире
Российский религиовед озвучил путь спасения Украины от сползания в новую войну
"Таких, как я – тысячи": в сеть попала переписка стрелка из Керчи с подругой
//В мире
Пять причин маловероятности воссоединения ДНР и ЛНР с Украиной раскрыли в сети
СМИ: стрелок из Керчи будет похоронен отдельно от своих жертв
//В мире
Трамп восхитился спокойствием своей жены во время пожара в самолете
//Культура
Парашют одного из летчиков обнаружен на месте падения Л-39 в Азовском море
США потребовали от Европы отказаться от поддержки "Северного потока- 2"
//Общество