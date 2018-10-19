Опубликованы данные о сокращении населения Украины

Численность населения Украины в период с января по сентябрь 2018 года сократилась на 152,4 тысячи человек и составила 42,2 миллиона человек, сообщила украинская Госслужба статистики.

«Численность наличного населения Украины, по оценке на 1 сентября 2018 года, составила 42 миллиона 234 тысячи человек. В течение января – августа 2018 года численность населения уменьшилась на 152,4 тысячи человек. Остается существенным превышение количества умерших над количеством живорожденных: на 100 умерших – 58 живорожденных», - сообщила Государственная служба статистики Украины в опубликованном экспресс-выпуске.

Ранее украинский Госстат сообщал, что в июне 2018 года смертность в стране превысила рождаемость в два раза, сообщает RT.