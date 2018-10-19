Киевский министр придумал средство заманить республики Донбасса в состав Украины

Павел Климкин рассказал, как киевские власти могут заманить народные республики Донбасса в состав Украины. Высказывание министра иностранных дел соседнего государства процитировали российские интернет-СМИ.

Чиновник отметил, что людям, проживающим на территории непризнанных ДНР и ЛНР, необходимо показать, как Украина «идет вперед» в экономической сфере с помощью внедрения «креативных решений». По мнению Климкина, в этом случае донбассовцы захотят вернуться под юрисдикцию Киева, пишет издание ФАН.

Некоторое время назад схожую точку зрения высказал украинский эксперт Максим Маньковский. Он заявил, что реинтеграция Донбасса состоится, если будет повышен уровень экономического развития территорий, которые контролируют киевские власти.

Ранее сегодня сообщалось, что отечественный политолог Армен Гаспарян назвал условие признания Москвой ДНР и ЛНР.