Соединенные Штаты разработали план по организации локальных конфликтов-«ловушек» для России. Такое заявление в разговоре с представителями прессы сделал отечественный военный аналитик Сергей Судаков.

Некоторое время назад появилась информация о том, что власти отделившегося от Сербии Косово решили обзавестись полноценными Вооруженными силами. Судаков, ставший собеседником РИА Новости, предрек, что данный шаг может привести к возобновлению войны на Балканском полуострове.

Согласно точке зрения эксперта, обострение ситуации выгодно американским властям. В Вашингтоне рассматривают эскалацию напряженности как «ловушку» для Москвы, полагает Сергей Судаков. По его мнению, США хотят «переориентировать деятельность» России, которую связывают очень хорошие отношения с Белградом.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что бывший израильский разведчик Яков Кедми поведал о страхе Штатов перед военным столкновением с Москвой.