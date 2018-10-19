//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Александр Овечкин и его жена показали поклонникам подросшего сына
- Максим Фадеев признался в любви к молодой певице
- Диана Арбенина обиделась на наставников «Голоса»
- Умер солист группы "Нэнси"
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Военный аналитик рассказал о готовящейся США «ловушке» для России на Балканах
19 октября 2018, 12:01 [ «Аргументы Недели» ]
Соединенные Штаты разработали план по организации локальных конфликтов-«ловушек» для России. Такое заявление в разговоре с представителями прессы сделал отечественный военный аналитик Сергей Судаков.
Некоторое время назад появилась информация о том, что власти отделившегося от Сербии Косово решили обзавестись полноценными Вооруженными силами. Судаков, ставший собеседником РИА Новости, предрек, что данный шаг может привести к возобновлению войны на Балканском полуострове.
Согласно точке зрения эксперта, обострение ситуации выгодно американским властям. В Вашингтоне рассматривают эскалацию напряженности как «ловушку» для Москвы, полагает Сергей Судаков. По его мнению, США хотят «переориентировать деятельность» России, которую связывают очень хорошие отношения с Белградом.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что бывший израильский разведчик Яков Кедми поведал о страхе Штатов перед военным столкновением с Москвой.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//В мире
В Казахстане врач отказалась принять ребенка из русскоговорящей семьи
Китай присоединился к запросам в ВТО о создании третейской группы в споре с США
//Новости Гнездо.ру
//В мире
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Общество
В Москве в День народного единства будет ограничена продажа спиртного
//Культура
//В мире
На Украине началось строительство «разведцентра европейского уровня»
//Новости партнеров
//В мире
//Общество
Журналиста Первого канала не пустили на Красную площадь к своим камерам
В Азовском море нашли обломки потерпевшего крушение самолета Л-39
//В мире
Военный аналитик рассказал о готовящейся США «ловушке» для России на Балканах
//Новости СМИ2
//Культура
Ушел из жизни актер, сыгравший в фильме Бондарчука "Война и мир"
//Общество
//Общество
Вопросы и нестыковки в деле керченского стрелка
//Новости Redtram
//Общество
Эксперт рассказал, почему пассажиры хлопают после посадки самолета
Александр Овечкин и его жена показали поклонникам подросшего сына
//В мире
Российский религиовед озвучил путь спасения Украины от сползания в новую войну
"Таких, как я – тысячи": в сеть попала переписка стрелка из Керчи с подругой
//В мире
Пять причин маловероятности воссоединения ДНР и ЛНР с Украиной раскрыли в сети
СМИ: стрелок из Керчи будет похоронен отдельно от своих жертв
//В мире
Трамп восхитился спокойствием своей жены во время пожара в самолете
//Культура
Парашют одного из летчиков обнаружен на месте падения Л-39 в Азовском море
США потребовали от Европы отказаться от поддержки "Северного потока- 2"
//Общество