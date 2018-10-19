Российский религиовед озвучил путь спасения Украины от сползания в новую войну

Создание на Украине независимой церкви может привести к началу в стране новой войны. Такую точку зрения в разговоре с представителями СМИ высказал российский религиовед Роман Лункин.

Некоторое время назад Константинопольский патриархат объявил о решении предоставить украинской церкви автокефалию. Согласно мнению Лункина, существует вероятность того, что данный шаг спровоцирует войну на религиозной почве.

Кровопролития удастся избежать в том случае, если процесс формирования единой поместной церкви на Украине растянется во времени, отметил эксперт в интервью интернет-изданию kp.ru. По словам Романа Лункина, еще одним условием предотвращения конфликта является осознание властями Украины того, что церковный раскол подрывает доверие к стране во всем мире.

Ранее ситуацию вокруг наделения Киева автокефалией прокомментировал для «Аргументов недели» директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.