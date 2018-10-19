В Киеве после подачи горячей воды массово прорвало трубы
19 октября 2018, 09:13 [ «Аргументы Недели» ]
В Киеве после включения котельных на подачу горячей воды произошло более 300 прорывов труб. Последствия аварий устраняются в круглосуточном режиме, сообщил замглавы городской администрации.
«После запуска горячей воды у нас более 300 аварий. Работают 34 аварийно-восстановительные бригады. Работают круглосуточно. Стараемся максимально оперативно восстановить горячую воду всем, кто еще остался без нее. Достаем трубопроводы в таком состоянии, меняем», - сообщил заместитель главы администрации Киева Петр Пантелеев.
Некоторые жители украинской столицы обходятся без горячей воды с мая текущего года. Эта ситуация возникла из-за долговых споров между поставщиком топлива и киевским коммунальным предприятием.
Киевские чиновники в этой ситуации попытались сделать «хорошую мину при плохой игре». Так, мэр Киева Виталий Кличко ранее призвал всех киевлян отказаться от центрального снабжения горячей водой, назвав его «пережитком прошлого», и использовать для подогрева воды бойлеры. А его заместитель Петр Пантелеев рассказал, что каждая киевская семья из трех человек за время отсутствия горячей воды сэкономила в среднем 3 – 3,6 тысячи гривен.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес