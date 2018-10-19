Дочь Буша-младшего сообщила, что в Белом доме живут призраки
19 октября 2018, 07:50 [ «Аргументы Недели» ]
Дочь экс-президента США Джорджа Буша-младшего Дженна Буш-Хагер заявила, что Белом доме живут призраки. Впервые они с сестрой Барбарой узнали об этом ночью, когда пытались уснуть в комнате с камином.
В какой-то момент из дымохода раздалась музыка 20-х годов прошлого века. Дженна запрыгнула на кровать к сестре, и они, испуганные, всю ночь не спали, пишет издание Huffington Post.
Через неделю из этого же камина донеслось оперное пение. Девочки посовещались между собой и пришли к выводу, что призраки пришли в Белый дом с добрыми намерениями.
Впоследствии Буш-Хагер рассказала об этих случаях своему знакомому, который работал в здании. Тот заявил, что может рассказать такие истории о привидениях, в которые никто не поверит.
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