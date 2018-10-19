Трамп восхитился спокойствием своей жены во время пожара в самолете

Президент США Дональд Трамп восхитился спокойствием своей супруги Мелании во время пожара на борту самолета. Источники утверждают, что происшествие случилось в минувший четверг, 18 октября.

Трамп, выступая на митинге в Монтане, отметил, что ему позвонили и сообщили, что его жена находится на борту аварийного самолета, салон которого заволокло дымом. Президент США отметил мастерство пилотов, которые смогли очень быстро посадить воздушное судно, передает РИА "Новости".

Также он сообщил, что Мелания не испугалась, а сидела спокойно в своем кресле и даже отказалась от влажного полотенца, которое можно было приложить к носу и рту. "Она прекрасная первая леди", — заключил политик.