Япония и КНДР в начале октября провели тайные переговоры

В начале октября состоялись тайные переговоры между представителями разведывательных органов Японии и КНДР. Согласно данным осведомленных источников, стороны встретились на территории Монголии.

Предполагается, что 6-8 октября в Улан-Баторе прошли переговоры между Сигэру Китамурой, отвечающего за вопросы разведки в Японии, и Ким Сон Хе из отдела Единого фронта Трудовой партии Кореи. Как уточняет информационное агентство Киодо, ключевой темой беседы являлось возвращение на родину японских граждан которые в 70-е и 80-е годы прошлого века были похищены северокорейскими спецслужбами.

Кроме того, стороны обсудили возможность проведения саммита глав Японии и КНДР.