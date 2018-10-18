СМИ: Коалиция США нанесла авиаудар по домам мирных жителей в Сирии

Возглавляемая Соединенными штатами Америки международная коалиция в четверг нанесла удары с воздуха по домам мирных жителей в сирийском поселении ас-Суса на востоке провинции Дейр-эз-Зор.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный военный источник. Гостелевидение Сирии сообщило, что среди мирных жителей есть пострадавшие и погибшие. Их точное число пока не сообщается.

По информации от источника, подобные действия западной коалиции во главе с Соединенными штатами тем самым активно способствуют укреплению позиции боевиков "Исламского государства"*.

"Да, такое случилось и сегодня, авиация коалиции постоянно бомбит дома невинных мирных жителей, помогая тем самым боевикам ИГ*", - цитирует его РИА Новости.



*запрещенная в России террористическая организация