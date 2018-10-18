Спецпредставитель США пообещал РФ санкции «каждые один-два месяца»
18 октября 2018, 22:00 [ «Аргументы Недели» ]
Спецпредставитель Соединенных штатов Америки по Украине Курт Волкер заявил, что администрация США "каждые месяц-два" будет вводить новые сийские санкции, направленные против России.
Волкер, выступая на конференции в Атлантическом совете в Вашингтоне, отметил, что США "очень тесно работают с европейскими союзниками" по вопросу антироссийских санкций.
По его словам, введение ограничительных мер будет связано с ситуацией на Украине, передает РИА Новости. Сам Волкер при этом верит в то, что санкции достигают своих целей.
"Я верю, что у санкций есть эффект, мы видим доказательство этому в Российской Федерации, - отметил в ходе своей речи специальный представитель Соединенных штатов.
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