В Чехии из-за ДТП с автобусом пострадали более 30 детей
18 октября 2018, 19:50 [ «Аргументы Недели» ]
Более 30 детей получили ранения различной степени тяжести в результате аварии с участием пассажирского автобуса в районе поселка Голице Пардубицкого края на востоке Чехии.
Об этом сообщается на странице службы пожарной охраны в Twitter. На месте работают пожарные расчеты и медицинские службы. Одного ребенка эвакуировали с места ДТП при помощи вертолета.
Отмечается, что авария, по предварительным данным, произошла из-за того, что у автобуса в ходе движения лопнуло колесо. В настоящее время ведется расследование инцидента.
Nehoda autobusu si vyžádala 33 zraněných. Jedna osoba byla vrtulníkem transportovana do nemocnice. Řidiči s největší pravděpodobností praskla pneumatika. Autobus leží na boku v poli. pic.twitter.com/tEiU5f3k2q— HZS Pardubický kraj (@HZS_Pardubice) 18 октября 2018 г.
Nehoda autobusu - fotografie z místa pic.twitter.com/JD9etFQNmf— HZS Pardubický kraj (@HZS_Pardubice) 18 октября 2018 г.
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