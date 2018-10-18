В Чехии из-за ДТП с автобусом пострадали более 30 детей

Более 30 детей получили ранения различной степени тяжести в результате аварии с участием пассажирского автобуса в районе поселка Голице Пардубицкого края на востоке Чехии.

Об этом сообщается на странице службы пожарной охраны в Twitter. На месте работают пожарные расчеты и медицинские службы. Одного ребенка эвакуировали с места ДТП при помощи вертолета.

Отмечается, что авария, по предварительным данным, произошла из-за того, что у автобуса в ходе движения лопнуло колесо. В настоящее время ведется расследование инцидента.

Nehoda autobusu si vyžádala 33 zraněných. Jedna osoba byla vrtulníkem transportovana do nemocnice. Řidiči s největší pravděpodobností praskla pneumatika. Autobus leží na boku v poli. pic.twitter.com/tEiU5f3k2q — HZS Pardubický kraj (@HZS_Pardubice) 18 октября 2018 г.