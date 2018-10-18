Дочь экс-президента США уверяет, что по Белому дому бродят призраки

Дочь 43-го президента США Джорджа Буша-младшего Дженна Буш-Хагер была гостьей утреннего шоу на канале NBC, где сообщила, что в Белом доме водятся призраки. Она их там встречала.

Например, они с сестрой Барбарой как-то услыхали фортепианную музыку 20-х годов, которая доносилась из камина. Через неделю камин "пел" оперные арии.

Буш-Хагер рассказала об этом работающему в Белом доме знакомому,который ничуть не был удивлен, отметив, что тоже многое может ей об этом рассказать, чему она вряд ли поверит, сообщает Huffington Post. Дочь президента считает, что привидения в Белом доме не злые, а довольно дружелюбные.