Крупнейший беспилотный самолет успешно прошел испытания в Китае

В Китае протестировали самый большой беспилотный транспортный самолет. ОН был построен на базе кукурузника» «Юнь 5Б» с применением современных технологий. Самолет называется «Фэйхун-98» (летящий лебедь).

Испытания беспилотника прошли в автономном районе Китая Внутренняя Монголия. Воздушное судно массой около 2,5 тонн, обладает грузоподъемностью - 1,5 тонны. Аппарат предназначен для военных и гражданских нужд. Его максимальная скорость 180 километров в час, высота полета до 4,5 тысячи метров. Без дозаправки "Фэйхун-98" может преодолеть расстояние в 1200 километров.