Билл Гейтс получил удостоверение электронного резидента Эстонии
18 октября 2018, 14:34 [ «Аргументы Недели» ]
Американский миллиардер Билл Гейтс получил цифровое удостоверение личности электронного резидента Эстонии. Документ вручил ему на саммите ЕС в Брюсселе лично премьер-министр Эстонии Юри Ратас.
«Цифровое удостоверение личности электронного резидента вручил Биллу Гейтсу в Брюсселе премьер-министр Эстонии Юри Ратас, который участвует в проходящем там саммите ЕС», - сообщила пресс-служба эстонского правительства.
Понятие «электронный резидент» введено в Эстонии в 2014 году. Статус цифрового резидента позволяет иностранному гражданину вести на территории страны коммерческую деятельность в онлайн-режиме, в том числе получать защищенный доступ к электронным услугам, вести упрощенный документооборот и совершать онлайн-платежи, в том числе и налоговые, сообщает «КП».
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