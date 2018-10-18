Билл Гейтс получил удостоверение электронного резидента Эстонии

Американский миллиардер Билл Гейтс получил цифровое удостоверение личности электронного резидента Эстонии. Документ вручил ему на саммите ЕС в Брюсселе лично премьер-министр Эстонии Юри Ратас.

«Цифровое удостоверение личности электронного резидента вручил Биллу Гейтсу в Брюсселе премьер-министр Эстонии Юри Ратас, который участвует в проходящем там саммите ЕС», - сообщила пресс-служба эстонского правительства.

Понятие «электронный резидент» введено в Эстонии в 2014 году. Статус цифрового резидента позволяет иностранному гражданину вести на территории страны коммерческую деятельность в онлайн-режиме, в том числе получать защищенный доступ к электронным услугам, вести упрощенный документооборот и совершать онлайн-платежи, в том числе и налоговые, сообщает «КП».