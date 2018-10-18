Вооруженные силы Украины планируют осуществить полномасштабное наступление на самопровозглашенные республики Донбасса. Такое заявление сделал депутат российской Госдумы Константин Затулин.

Парламентарий полагает, что ВСУ готовят военную операцию к выборам президента, которые должны состояться в соседнем государстве 31 марта 2019 года. По словам Затулина, в случае возобновления активных боевых действий минские соглашения обнулятся, что даст России право признать независимость ДНР и ЛНР. Такой шаг станет адекватным ответом Москвы на агрессию со стороны Киева, процитировал депутата «Политнавигатор».

На востоке Украины пятый год продолжается вооруженный конфликт между ополченцами и армией. Ранее в четверг сообщалось, в сети появился материал, в котором описываются катастрофические последствия для Киева возвращения Донбасса в состав страны.