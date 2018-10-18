Рада приняла закон об уголовной ответственности граждан РФ за нарушение границы

Верховная рада Украины приняла закон, предусматривающий уголовную ответственность за незаконное пересечение украинской государственной границы российскими гражданами.

Ранее по украинским законам за нарушение государственной границы полагался штраф и административный арест на срок до 15 суток. Теперь же «лицам, имеющим гражданство государства-агрессора», то есть гражданам РФ, при первом нарушении украинской государственной границы будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Повторное нарушение грозит лишением свободы от трех до пяти лет, а совершение таких действий с применением оружия – от пяти до восьми лет лишения свободы.

За принятие этого документа проголосовали 243 народных избранника при необходимом минимуме в 226 голосов. Закон вступит в силу после того, как будет подписан президентом страны Петром Порошенко и опубликован в официальной украинской прессе, сообщает РИА Новости.