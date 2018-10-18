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Рада приняла закон об уголовной ответственности граждан РФ за нарушение границы
18 октября 2018, 13:03 [ «Аргументы Недели» ]
Верховная рада Украины приняла закон, предусматривающий уголовную ответственность за незаконное пересечение украинской государственной границы российскими гражданами.
Ранее по украинским законам за нарушение государственной границы полагался штраф и административный арест на срок до 15 суток. Теперь же «лицам, имеющим гражданство государства-агрессора», то есть гражданам РФ, при первом нарушении украинской государственной границы будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Повторное нарушение грозит лишением свободы от трех до пяти лет, а совершение таких действий с применением оружия – от пяти до восьми лет лишения свободы.
За принятие этого документа проголосовали 243 народных избранника при необходимом минимуме в 226 голосов. Закон вступит в силу после того, как будет подписан президентом страны Петром Порошенко и опубликован в официальной украинской прессе, сообщает РИА Новости.
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