Сбежавшая в Киев россиянка испугалась Киева

В России жительницу Барнаула Марию Мотузную обвинили в экстремизме и оскорблении чувств верующих за цитаты скандальных картинок в социальных сетях. Девушку отпустили под подписку о невыезде. Она этим воспользовалась и скрылась на Украине.

По приезду в Киев Мария тут же выложила в Твиттер снимок с изображением Иисуса Христа на лавке. А потом написала: «Спросила сейчас: - а у вас есть что-нибудь такое, чего нет в России? (Про еду) - чего...хммм..не знаю...демократии?»

Такое настроение у Мотузной было ровно до утра. Она испугалась, когда проснулась и познакомилась с реакцией украинской аудитории на ее сообщения.

«Читаю реплаи...откуда столько ненависти? И главное, за что?» — написала беглянка: «Простите, конечно, но не все русские кричат вместо «доброе утро» «крымнаш» и молятся на Путина! Теперь по улицам Киева ходить страшнее, чем по России Ну спасибо».