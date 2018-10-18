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СМИ рассказали о «хитром плане» киевских властей по выманиванию денег у НАТО
18 октября 2018, 13:00 [ «Аргументы Недели» ]
Украинское руководство подготовило «хитрый план» по выманиванию денег у Североатлантического альянса. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественных интернет-СМИ.
Сайт «Русская весна» пишет, что глава МИД Украины Павел Климкин решил попросить Йенса Столтенберга, занимающего пост генсека НАТО, выделить из фондов организации средства на повышение безопасности военных складов армии бывшей советской республики. В процитированном материале предполагается, что эти деньги киевские власти собираются потратить на другие цели. Украинские чиновники ищут финансирование, чтобы «как-то дотянуть» до конца президентского срока Петра Порошенко и «не попасть на вилы», отмечает автор материала.
Ранее в четверг сообщалось, что в Верховной Раде огласили прогноз о повторении крымского сценария в еще одном регионе Украины.
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