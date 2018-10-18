Удачной охотой с заработком в 6 000 долларов назвали украинские СМИ поимку военными тамошних призывников, уклоняющихся от армии. Поводом для скандала стало видео с задержанием парня. Человек в военной форме сначала держит его за руку, парень вырывается и пытается сбежать. Спустя пару секунд его ловят и валят на землю.

"Сегодня на улице Мира бегунки с военкомата удачно провели охоту и забрали за раз шестерых молодых ребят. Ориентировочный заработок - от 6000 у.е.",— цитируют украинские СМИ сообщение источника видео. Возможно сейчас оно удалено. Корреспонденту АН не удалось найти эту цитату.

Рассказывая о ситуации, украинские журналисты сообщили, что в Харькове представители военных комиссариатов ловят призывников на улицах города. К тем, кто сопротивляется, применяют силу. Их скручивают и запихивают в автомобиль, а потом доставляют в военкомат.