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Столетняя жительница Британии вышла замуж
18 октября 2018, 12:38 [ «Аргументы Недели» ]
Жительница Великобритании Нора Уиткисс, возраст которой перевалил за сто лет, вышла замуж. Ее возлюбленный Малкольм Йетс на 26 лет младше своей невесты. Они познакомились на уроках танцев.
Церемония бракосочетания состоялась в городе Престенин, графство Денбишир. На торжественном мероприятии присутствовали тридцать друзей и родственников новобрачных. Жених отвез невесту к алтарю в инвалидной коляске под песню группы ABBA «Танцующая королева».
Новобрачные познакомились в конце 1980-х годов. Как вспоминает Малкольм Йетс, он совсем не умел танцевать, когда пришел на занятия по современным бальным танцам, но Нора помогла ему научиться, и они начали встречаться: «Вместе мы много путешествовали и гуляли. Нашим любимым танцем был ча-ча-ча».
«Быть невестой – это просто потрясающе. Это стоило стольких лет ожидания. Я могла бы подождать и дольше. Нет ничего, чего бы он не сделал для меня. Он действительно особенный. Я бы не смогла без него», - в свою очередь, поделилась радостью невеста.
Столетняя Нора Уиткисс, уже пережившая двух мужей, придя к алтарю в третий раз, поделилась секретом своего долголетия: «Я прожила очень хорошую жизнь. Я радовалась каждому прожитому дню и обожала ездить на танцы с девочками», - цитирует Lenta.ru.
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