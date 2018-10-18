Столетняя жительница Британии вышла замуж

Жительница Великобритании Нора Уиткисс, возраст которой перевалил за сто лет, вышла замуж. Ее возлюбленный Малкольм Йетс на 26 лет младше своей невесты. Они познакомились на уроках танцев.

Церемония бракосочетания состоялась в городе Престенин, графство Денбишир. На торжественном мероприятии присутствовали тридцать друзей и родственников новобрачных. Жених отвез невесту к алтарю в инвалидной коляске под песню группы ABBA «Танцующая королева».

Новобрачные познакомились в конце 1980-х годов. Как вспоминает Малкольм Йетс, он совсем не умел танцевать, когда пришел на занятия по современным бальным танцам, но Нора помогла ему научиться, и они начали встречаться: «Вместе мы много путешествовали и гуляли. Нашим любимым танцем был ча-ча-ча».

«Быть невестой – это просто потрясающе. Это стоило стольких лет ожидания. Я могла бы подождать и дольше. Нет ничего, чего бы он не сделал для меня. Он действительно особенный. Я бы не смогла без него», - в свою очередь, поделилась радостью невеста.

Столетняя Нора Уиткисс, уже пережившая двух мужей, придя к алтарю в третий раз, поделилась секретом своего долголетия: «Я прожила очень хорошую жизнь. Я радовалась каждому прожитому дню и обожала ездить на танцы с девочками», - цитирует Lenta.ru.