Подозреваемый по делу Джамаля Хашогги погиб в ДТП, сообщили СМИ

Лейтенант ВВС Саудовской Аравии Мешаль Саад аль-Бостани, являющийся одним из подозреваемых по делу о предполагаемом убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги, погиб в ДТП в Эр-Рияде. Найдены доказательства причастности саудовского принца к убийству журналиста

Саудовское издание Yeni Safak, сообщившее об этом происшествии, не приводит никаких подробностей аварии, в которой погиб аль-Бостани. Тем не менее, в сообщении отмечается, что лейтенант ВВС Саудовской Аравии в день исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашогги находился в генеральном консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле и мог быть причастен к его предполагаемому убийству. Исходя из этих соображений, издание называет «подозрительной» гибель аль-Бостани в ДТП, произошедшем в Эр-Рияде.

Саудовский оппозиционный журналист Джамаль Хашогги, работавший обозревателем американской газеты Washington Post и проживавший в США с 2017 года, исчез после того как 2 октября вошел в здание генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, где намеревался получить документы о разводе с женой, сообщает RT.