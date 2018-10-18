//Новости партнеров

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//самое читаемое

1

В МИД России объявили о запуске процесса расчленения украинского государства
2

Скончался актер из сериала "Склифосовский"
3

На Украине провозгласили задачу по скорому развязыванию войны в глубине России
4

Армия ДНР уничтожила украинских военных при попытке вскрыть позиции ополченцев
5

Озвучены катастрофические последствия для Киева возвращения Донбасса на Украину

//В мире 13+

Подозреваемый по делу Джамаля Хашогги погиб в ДТП, сообщили СМИ

18 октября 2018, 12:07 [ «Аргументы Недели» ]

Подозреваемый по делу Джамаля Хашогги погиб в ДТП, сообщили СМИ
Фото: pixabay.com

Лейтенант ВВС Саудовской Аравии Мешаль Саад аль-Бостани, являющийся одним из подозреваемых по делу о предполагаемом убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги, погиб в ДТП в Эр-Рияде.

Найдены доказательства причастности саудовского принца к убийству журналиста

Найдены доказательства причастности саудовского принца к убийству журналиста

Саудовское издание Yeni Safak, сообщившее об этом происшествии, не приводит никаких подробностей аварии, в которой погиб аль-Бостани. Тем не менее, в сообщении отмечается, что лейтенант ВВС Саудовской Аравии в день исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашогги находился в генеральном консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле и мог быть причастен к его предполагаемому убийству. Исходя из этих соображений, издание называет «подозрительной» гибель аль-Бостани в ДТП, произошедшем в Эр-Рияде.

Саудовский оппозиционный журналист Джамаль Хашогги, работавший обозревателем американской газеты Washington Post и проживавший в США с 2017 года, исчез после того как 2 октября вошел в здание генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, где намеревался получить документы о разводе с женой, сообщает RT.

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ЛЧ

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Путин назвал последствия для тех, кто применит ядерное оружие против РФ

Путин назвал последствия для тех, кто применит ядерное оружие против РФ

Президент России Владимир Путин, говоря о тех, кто применит ядерное оружие против РФ, заявил, что в случае такого развития событий "мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут".

//Общество

Родным погибших в Керчи выплатят денежные компенсации

Родным погибших в Керчи выплатят денежные компенсации

Родным погибших и пострадавших людей в Керченском колледже выплатят денежные компенсации. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что родственникам жертв "керченского стрелка" выплатят по одному миллиону рублей.

//В мире

Рада приняла закон об уголовной ответственности граждан РФ за нарушение границы

Рада приняла закон об уголовной ответственности граждан РФ за нарушение границы

Верховная рада Украины приняла закон, предусматривающий уголовную ответственность за незаконное пересечение украинской государственной границы «лицами, имеющими гражданство государства-агрессора».

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

В Варшаве снесен последний памятник советским солдатам, освобождавшим Польшу

В Варшаве снесен последний памятник советским солдатам, освобождавшим Польшу

В Варшаве снесен последний памятник советским солдатам, освобождавшим Польшу от фашистких захватчиков. Мемориал был установлен на месте гибели 26 воинов Красной армии.

//Общество

Облдума поддержала прожиточный минимум, предложенный уволенным министром

Облдума поддержала прожиточный минимум, предложенный уволенным министром

Депутаты Саратовской областной думы на заседании поддержали законопроект об увеличении в регионе в 2019 году прожиточного минимума для пенсионеров на сумму, которую предлагала уволенная министр Наталья Соколова.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//В мире

Сбежавшая в Киев россиянка испугалась Киева

Сбежавшая в Киев россиянка испугалась Киева

В России жительницу Барнаула Марию Мотузную обвинили в экстремизме за цитаты скандальных картинок в социальных сетях. Девушку отпустили под подписку о невыезде. Она этим воспользовалась и скрылась на Украине.

//Шоу-бизнес

Кого Светлана Лобода поблагодарила за любовь, за детей

Кого Светлана Лобода поблагодарила за любовь, за детей

Певица Светлана Лобода в свой день рождения заинтриговала поклонников. Артистка выложила в Инстрагам семейную фотографию - с дочками и мужчиной. Точнее, мужчину певица скрыла. Счастье любит тишину?

//Шоу-бизнес

Татьяна Лазарева призналась, из-за какой болезни у нее началась депрессия

Татьяна Лазарева призналась, из-за какой болезни у нее началась депрессия

Татьяна Лазарева призналась, из-за какой болезни у нее началась депрессия. Некоторое время назад Лазарева опубликовала такое фото, что ее поклонники заподозрели неладное. Она рассказала, что ей предлагали инвалидность.

//Шоу-бизнес

Водонаева взъелась на «мохнатый бум» и ленивых женщин

Водонаева взъелась на «мохнатый бум» и ленивых женщин

Бывшая участница «всероссийской телестройки», а ныне светская львица Алена Водонаева высказалась в адрес обленившихся представительниц прекрасного пола, которые «возводят в культ страшную дичь».

//В мире

В Сирии террористы взяли в заложники более 700 человек, среди них европейцы

В Сирии террористы взяли в заложники более 700 человек, среди них европейцы

В сирийской провинции Дэйр эз-Зор боевики террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) захватили в заложники более 700 человек, среди них есть европейцы и граждане США.

//Политика

Евросоюз изучает возможность введения санкций за кибератаки

Евросоюз изучает возможность введения санкций за кибератаки

Лидеры Евросоюза приняли решение разработать возможности реагирования на кибератаки путем введения ограничительных мер. Об этом сообщил в четверг, 18 октября, представитель Совета ЕС.

//Новости партнеров

//Происшествия

В Перми дети массово заболели после прививки, прокуратура проводит проверку

В Перми дети массово заболели после прививки, прокуратура проводит проверку

Первоклассники пермской школы № 7 массово заболели после того, как им была сделана прививка против клещевого энцефалита. У детей поднялась высокая температура, сильно болит голова, рвота, тошнота и слабость.

//Шоу-бизнес

Сергей Безруков отметит день рождения в амплуа рокера

Сергей Безруков отметит день рождения в амплуа рокера

Российскому актеру Сергею Безрукову сегодня, 18 октября, исполняется 45 лет. По традиции, день рождения артист всегда проводит на сцене, общаясь с публикой в формате творческой встречи.

//Общество

Владимир Путин считает трагедию в Керчи результатом глобализации

Владимир Путин считает трагедию в Керчи результатом глобализации

Президент России Владимир Путин заявил, что трагедии в Керчи, где вчера студент колледжа напал на учебное заведение, является "результатом глобализации" и влияния интернета.

//В мире

Мальчик превратился в "демона" из-за редкой болезни

Мальчик превратился в "демона" из-за редкой болезни

Восьмилетний мальчик, житель Англии неожиданно для родственников стал демоном из фильма "Экзорцист", У ребенка развились галлюцинации из-за расстройства мозга, которое скорее всего вызвала плесень.

//Хайтек

Телефон размером с кредитку представили в Японии‍

Телефон размером с кредитку представили в Японии‍

Японская компания представила новый смартфон, претендующий на место самого тонкого телефона в мире. Благодаря своим размерам данный девайс довольно легко помещается в визитницу или портмоне.

//Политика

Решившая отобрать Крым у России Украина нашла способ «деоккупации» полуострова

Решившая отобрать Крым у России Украина нашла способ «деоккупации» полуострова

Киевские власти назвали средство, с помощью которого они рассчитывают отобрать у России Крым. Соответствующее заявление сделал Борис Бабин, представитель украинского президента Петра Порошенко.

//Криминал

Стрелок из Керчи очень хотел отомстить одногруппникам - подруга

Стрелок из Керчи очень хотел отомстить одногруппникам - подруга

Подруга стрелка из Керчи, который устроил взрыв и открыл огонь по студентам и преподавателям, рассказала о его желании отомстить своим одногруппникам. По словам девушки, они часто над ним издевались.

//Общество

Афон может выйти из-под власти Константинопольского патриархата

Афон может выйти из-под власти Константинопольского патриархата

По уставному статусу Афона, который входит в Конституцию Греческой республики и Евросоюза, Афон — это самоуправляемая часть (автономия) Греции, управление которой осуществляется 20 афонскими монастырями.

//Новости СМИ2

//Экономика

Медведев исключил военные действия в качестве ответа на санкции против РФ

Медведев исключил военные действия в качестве ответа на санкции против РФ

Премьер-министр российского правительства Дмитрий Медведев исключил использование Россией военных действий в качестве ответа на применяемые к ней экономические ограничительные меры.

//В мире

Билл Гейтс получил удостоверение электронного резидента Эстонии

Билл Гейтс получил удостоверение электронного резидента Эстонии

Американский миллиардер Билл Гейтс получил цифровое удостоверение личности электронного резидента Эстонии. Документ вручил ему на саммите ЕС в Брюсселе лично премьер-министр Эстонии Юри Ратас.

//В мире

В Госдуме обозначили вероятный срок полномасштабного наступления ВСУ на Донбасс

В Госдуме обозначили вероятный срок полномасштабного наступления ВСУ на Донбасс

Вооруженные силы Украины планируют осуществить полномасштабное наступление на самопровозглашенные республики Донбасса. Такое заявление сделал депутат российской Государственной Думы Константин Затулин.

//Шоу-бизнес

На Украине продают пожеванный колпачок ручки почти за 5 тысяч рублей

На Украине продают пожеванный колпачок ручки почти за 5 тысяч рублей

Аукцион по продаже недоеденного печенья, пожеванной ручки и огурца, «который трогал сам Олег Винник», устроили фанаты украинского артиста. Цены баснословные.

//Общество

В Москве на МКАД произошел дорожный конфликт со стрельбой

В Москве на МКАД произошел дорожный конфликт со стрельбой

В Москве на Московской кольцевой автодороге (МКАД) в четверг, 18 октября, днем произошел дорожный конфликт со стрельбой. Водители двух легковых автомобилей не поделили дорогу.

//Общество

В Подмосковье медведи не могут уснуть из-за теплой погоды

В Подмосковье медведи не могут уснуть из-за теплой погоды

У подмосковных медведей сбился график. Из-за необычайно теплой осени хищники не могут залечь в зимнюю спячку. Вынужденная «бессонница» вызывает у косолапых дискомфорт и раздражение.

//Новости Redtram

//Культура

МАЗ - не грузовик, а человек!

МАЗ - не грузовик, а человек!

13 октября Марку Анатольевичу Захарову исполнилось 85 лет. Из них 35 он руководит театром Ленком. Об этом уникальном человеке и его театре рассуждает критик Татьяна Москвина.

//Общество

Госдума приняла в первом чтении проект о заморозке накопительной пенсии

Госдума приняла в первом чтении проект о заморозке накопительной пенсии

Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении заморозки накопительной пенсии до 2021 года. Законопроект касается граждан, которые моложе 1967 года рождения.

//Общество

Песков заявил об «опасной тенденции» после расстрела студентов в Керчи

Песков заявил об «опасной тенденции» после расстрела студентов в Керчи

Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, какие из мер, предложенных после трагедии в Керчи, готовы поддержать власти. Он заявил о необходимости досконально проанализировать обстоятельства инцидента в Керчи.

//В мире

СМИ рассказали о «хитром плане» киевских властей по выманиванию денег у НАТО

СМИ рассказали о «хитром плане» киевских властей по выманиванию денег у НАТО

Украинское руководство подготовило «хитрый план» по выманиванию денег у Североатлантического альянса. Об этом рассказывается в материале, появившемся на страницах отечественных интернет-СМИ.

//В мире

Столетняя жительница Британии вышла замуж

Столетняя жительница Британии вышла замуж

Жительница Великобритании Нора Уиткисс, возраст которой перевалил за сто лет, вышла замуж. Ее возлюбленный Малкольм Йетс на 26 лет младше своей невесты. Они познакомились на уроках танцев.

//В мире

На Украине зарабатывают на охоте на призывников? (ВИДЕО)

На Украине зарабатывают на охоте на призывников? (ВИДЕО)

Поводом для скандала стало видео с задержанием парня. Человек в военной форме сначала держит его за руку, парень вырывается и пытается сбежать. Спустя пару секунд его ловят и валят на землю.

//В мире

Подозреваемый по делу Джамаля Хашогги погиб в ДТП, сообщили СМИ

Подозреваемый по делу Джамаля Хашогги погиб в ДТП, сообщили СМИ

Лейтенант ВВС Саудовской Аравии Мешаль Саад аль-Бостани, являющийся одним из подозреваемых по делу о предполагаемом убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги, погиб в ДТП в Эр-Рияде.

//Шоу-бизнес

34-летняя актриса Дарья Екимасова объявила: "Я стала Мамой"

34-летняя актриса Дарья Екимасова объявила: "Я стала Мамой"

Актриса Дарья Екимасова публично объявила о рождении ребенка. Первенца звезда фильма "Легенда № 17" родила в 34 года. Екимасова - довольно закрытый человек. Сын или дочь - промолчала.

//В мире

Появилась версия об уничтожении военных складов ВСУ обитателями планеты Нибиру

Появилась версия об уничтожении военных складов ВСУ обитателями планеты Нибиру

Военные склады Вооруженных сил Украины уничтожают существа, живущие на планете Нибиру. С соответствующим предположением выступили любители уфологии, которых процитировали российские интернет-СМИ.

//Общество

Аксёнов считает, что у "керченского стрелка" были сообщники

Аксёнов считает, что у "керченского стрелка" были сообщники

Глава Крыма Аксёнов считает, что у "керченского стрелка" были сообщники. По мнению Аксёнова, "то, что он на месте один действовал — понятно, но подготовительные мероприятия в одиночку осуществить не мог".

//В мире

Британия ответила отказом на запрос СКР по делу Скрипалей

Британия ответила отказом на запрос СКР по делу Скрипалей

Великобритания ответила отказом на запрос Следственного комитета России о взаимной помощи в расследовании «дела Скрипалей», аргументировав свое решение «соображениями национальной безопасности».

//В мире

Лавров охарактеризовал учения Украины и НАТО в Азовском море

Лавров охарактеризовал учения Украины и НАТО в Азовском море

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал намерение Украины провести военные учения НАТО в Азовском море, охарактеризовав их как провокационные действия Украины и НАТО.

//В мире

В США назвали имя погибшего при крушении Су-27 на Украине пилота

В США назвали имя погибшего при крушении Су-27 на Украине пилота

В США назвали имя военного летчика, погибшего на cовместных учениях НАТО и украинских вооруженных «Чистое небо — 2018» при крушении истребителя Су-27 в Винницкой области Украины. Подполковник Сети Неринг.

//Экономика

Как безболезненно вывести из тени малый и средний бизнес?

Как безболезненно вывести из тени малый и средний бизнес?

Российская экономика сегодня на 39% в тени, а люди, в ней задействованные, по сути, не имеют никаких отношений с государством, кроме того, что у них есть паспорта РФ, заявляет бизнес-омбудсмен, председатель «Партии Роста» Борис ТИТОВ.

//В мире

Киев выразил Дамаску ноту протеста после визита делегации Крыма в Сирию

Киев выразил Дамаску ноту протеста после визита делегации Крыма в Сирию

Министерство иностранных дел Украины заявило ноту протеста Сирийской Арабской Республике. Причиной протеста стали прошедшие ранее в Дамаске официальные переговоры с крымской делегацией.

//В мире

Найдены доказательства причастности саудовского принца к убийству журналиста

Найдены доказательства причастности саудовского принца к убийству журналиста

Об обнаруженных доказательствах причастности саудовского принца Мохаммеда бин Салмана к убийству журналиста Джамаля Хашогги сообщило издание The New York Times. Спецслужбам удалось перехватить сообщения.

//В мире

Оглашен прогноз о повторении крымского сценария в еще одном украинском регионе

Оглашен прогноз о повторении крымского сценария в еще одном украинском регионе

Закарпатская область может повторить судьбу Крымского полуострова и выйти из состава Украины. С соответствующим прогнозом некоторое время назад выступил депутат Верховной Рады Сергей Лабазюк.

//Армия

Россия и Монголия подписали программу военного сотрудничества‍

Россия и Монголия подписали программу военного сотрудничества‍

В четверг, 18 октября, в Улан-Баторе министерства обороны России и Монголии подписали долгосрочную программу военного сотрудничества, предусматривающую проведение совместных учений.

//В мире

"Мёртвый" украинец из "Партии регионов" покупал предметы роскоши во Франции

"Мёртвый" украинец из "Партии регионов" покупал предметы роскоши во Франции

Жандармерия Бургундии арестовала гражданина Украины Дмитрия Малиновского, который за короткое время купил во Франции замок за 3 млн евро, представительский Rolls Royce Phantom, три картины работы Сальвадора Дали за 1,6 млн евро.

//Культура

Андрей Осипов: Крым для меня - «место силы»

Андрей Осипов: Крым для меня - «место силы»

На 23-м фестивале «Литература и кино» Гран-при был удостоен фильм Андрея Осипова «Забытые полеты». Режиссера смело можно назвать исследователем Серебряного века в культуре, связанного с крымскими страницами.

//Общество

В Москве у безработной девушки украли сейф с 21 миллионом рублей

В Москве у безработной девушки украли сейф с 21 миллионом рублей

В Москве у 26-летней безработной девушки из квартиры украли сейф с 21 миллионом рублей. Потерпевшая девушка, живущая на Дмитровском шоссе, в среду, 17 октября, обратилась с заявлением в полицию.

//Происшествия

Опубликован список погибших в керченском колледже

Опубликован список погибших в керченском колледже

На сайте правительства республики Крым опубликован официальный список погибших в Керченском политехническом колледже. Информация предоставлена по состоянию на 4 часа утра 18 октября.

//Общество

Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

Больше всего в России зарабатывают финансисты. Эксперты опубликовали обзор статистики по основным показателям рынка труда России за первое полугодие. Самые низкие зарплаты у работников гостиниц и поваров.

//В мире

Экс-разведчик назвал причину невозможности военного нападения США на Россию

Экс-разведчик назвал причину невозможности военного нападения США на Россию

Военное нападение Соединенных Штатов на Российскую Федерацию невозможно. Такую точку зрения высказал бывший израильский разведчик Яков Кедми, в настоящее время выступающий в роли эксперта в отечественных СМИ.

//Общество

Мужчина задержан за попытку продать на Украину запчасти для Су-27 и МиГ-29

Мужчина задержан за попытку продать на Украину запчасти для Су-27 и МиГ-29

На три года и два месяца лишен свободы мужчина - житель Москвы - за попытку продать на Украину запчасти для военных самолетов Су-27 и МиГ-29. Обвиняемый полностью признал свою вину.

//Общество

Телеведущий получил пирогом в лицо за слова о молодых отцах

Телеведущий получил пирогом в лицо за слова о молодых отцах

Ведущий утреннего телешоу «Доброе утро, Британия» Пирс Морган получил в лицо пирог со взбитыми сливками. Так гость программы Гарри Хилл отомстил ему за высказывания в соцсетях о молодых отцах.

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры