Появилась версия об уничтожении военных складов ВСУ обитателями планеты Нибиру

Военные склады Вооруженных сил Украины уничтожают обитатели планеты Нибиру. Такую версию выдвинули уфологи, которых процитировали российские интернет-СМИ.

На прошлой неделе произошли взрыв и пожар на одном из крупнейших складов боеприпасов ВСУ под Черниговом. Как пишет сайт vistanews.ru, охотники на НЛО предполагают, что к этому и другим инцидентам, связанным с уничтожением снарядов украинской армии, причастны пришельцы с Нибиру. Согласно гипотезе исследователей-энтузиастов, инопланетяне поставили задачу разоружить землян. Вероятно, обитатели Нибиру решили начать данную операцию с Украины, говорится в заметке, опубликованной изданием.

Любители уфологии периодически заявляют о том, что Нибиру, существование которой не подтверждено учеными, представляет опасность для Земли. Некоторое время назад в сети появилось предупреждение о том, что существа, населяющие эту планету, могут захватить Международную космическую станцию.