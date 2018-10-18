Британия ответила отказом на запрос СКР по делу Скрипалей

Великобритания ответила отказом на запрос Следственного комитета России о взаимной помощи в расследовании «дела Скрипалей», аргументировав свое решение «соображениями национальной безопасности».

«Несколько дней назад поступил ответ, в котором официально написано, что по соображениям национальной безопасности Великобритания не может предоставить нам помощь по данному конкретному уголовному делу, связанному с судьбами граждан Российской Федерации», - сообщил сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Согласно всем международным конвенциям, Лондон обязан предоставить Москве доступ ко всем материалам расследования отравления в Солсбери, поскольку одной из его жертв является гражданка РФ. Тем не менее, на протяжении длительного времени Лондон вообще никак не реагировал на все запросы российской стороны по «делу Скрипалей», и лишь несколько дней назад пришел ответ с отказом, сообщает «КП».