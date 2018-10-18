Лавров охарактеризовал учения Украины и НАТО в Азовском море

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал намерение Украины провести военные учения НАТО в Азовском море, охарактеризовав их как провокационные действия Украины и НАТО.

«Сейчас Украина хочет зазвать натовские учения в Азовское море. Но туда нельзя будет пройти. Наш договор с Украиной требует обоюдного согласия для прохода военных кораблей в Азовское море», - рассказал глава российского внешнедипломатического ведомства в интервью французской прессе, пояснив, что Россия не намерена давать такое разрешение.

Кроме того, Сергей Лавров охарактеризовал учения НАТО, проводимые вблизи от российских границ на Украине, в Грузии и в Черном море, как провокационные, сообщает «КП».