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В США назвали имя погибшего при крушении Су-27 на Украине пилота
18 октября 2018, 11:06 [ «Аргументы Недели» ]
В США назвали имя военного летчика, погибшего на cовместных учениях НАТО и украинских вооруженных «Чистое небо — 2018» при крушении истребителя Су-27 в Винницкой области Украины. О гибели лётчика ВВС США, подполковника Сети Неринга сообщается на сайте губернатора штата Калифорния Джерри Брауна.
Браун выразил глубокие соболезнования родным и близким военного и распорядился приспустить флаги на здании заксобрания штата в память о Неринге, который «отдал жизнь, служа государству и нации», - передаёт RT.
Нерингу было 44 года, он жил в городе Фресно в центральной Калифорнии, служил в ВВС Национальной гвардии США.
Ранее украинский Генштаб сообщил о гибели двух пилотов, но имя иностранного летчика скрыл.
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