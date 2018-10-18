В США назвали имя погибшего при крушении Су-27 на Украине пилота

В США назвали имя военного летчика, погибшего на cовместных учениях НАТО и украинских вооруженных «Чистое небо — 2018» при крушении истребителя Су-27 в Винницкой области Украины. О гибели лётчика ВВС США, подполковника Сети Неринга сообщается на сайте губернатора штата Калифорния Джерри Брауна.

Браун выразил глубокие соболезнования родным и близким военного и распорядился приспустить флаги на здании заксобрания штата в память о Неринге, который «отдал жизнь, служа государству и нации», - передаёт RT.

Нерингу было 44 года, он жил в городе Фресно в центральной Калифорнии, служил в ВВС Национальной гвардии США.

Ранее украинский Генштаб сообщил о гибели двух пилотов, но имя иностранного летчика скрыл.