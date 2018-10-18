Киев выразил Дамаску ноту протеста после визита делегации Крыма в Сирию

Министерство иностранных дел Украины заявило ноту протеста Сирийской Арабской Республике. Причиной протеста стали прошедшие в Дамаске переговоры с крымской делегацией.

«Украина решительно осуждает официальные контакты Сирийской Арабской Республики с оккупационной администрацией Крыма. В этой связи МИД Украины заявляет, что проведение сирийскими официальными лицами переговоров с представителями оккупационной власти Крыма является грубым нарушением государственного суверенитета Украины, вмешательством в ее внутренние дела, а также нарушением основополагающих норм и принципов международного права», - сообщила пресс-служба украинского внешнедипломатического ведомства.

В числе прочих претензий к сирийской стороне МИД Украины заявил, что переговоры между Сирией и представителями Крымского полуострова «наносят непоправимый вред дипломатическим отношениям между Украиной и Сирией».

Ранее делегация Крыма, возглавляемая Сергеем Аксеновым, посетила Дамаск с официальным двухдневным визитом, в ходе которого были подписаны соглашения об экономическом и научно-техническом сотрудничестве, сообщает РИА Новости.