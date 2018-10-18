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"Мёртвый" украинец из "Партии регионов" покупал предметы роскоши во Франции
18 октября 2018, 10:02 [ «Аргументы Недели» ]
Жандармерия Бургундии арестовала гражданина Украины Дмитрия Малиновского, который за короткое время купил во Франции замок за 3 млн евро, представительский Rolls Royce Phantom, три картины работы Сальвадора Дали за 1,6 млн евро.
Как пишут французские СМИ, мошенник собирался потратить 12,7 млн евро, которые украл у Одесского припортового завода. Но вот не ожидал он, что в отличие от украинских властей европейские пристально следят за крупными покупками иностранцев и оперативно на них реагируют.
Любопытно, что на Родине Дмитрий Малиновский юридически числится мёртвым. В Киеве он подделал свидетельство о собственной смерти. Кстати сказать, новоиспечённый миллионер был членом "Партии регионов".
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