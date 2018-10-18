Оглашен прогноз о повторении крымского сценария в еще одном украинском регионе

Закарпатская область может повторить судьбу Крыма и выйти из состава Украины. С таким прогнозом выступил депутат Верховной Рады Сергей Лабазюк.

Согласно оценке парламентария, о вероятности реализации в Закарпатье крымского сценария свидетельствует ряд признаков. Среди них массовая выдача венгерских паспортов местным жителям и появление в правительстве соседнего государства должности министра по делам украинского региона.

Лабазюк отметил, что Киев должен жестко реагировать на «события» в Закарпатье. Депутат не исключил, что властям придется вводить на территорию области армейские подразделения, пишет «ПолитНавигатор».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в МИД России объявили о запуске процесса расчленения украинского государства. Соответствующее заявление сделала спикер дипломатического ведомства Мария Захарова.