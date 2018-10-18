Экс-разведчик назвал причину невозможности военного нападения США на Россию
18 октября 2018, 09:26 [ «Аргументы Недели» ]
Военное нападение Соединенных Штатов на Российскую Федерацию невозможно. Такую точку зрения высказал бывший израильский разведчик Яков Кедми.
Эксперт отметил, что Вашингтон может задействовать в противостоянии с РФ экономические, политические и любые другие меры, кроме военных. Власти США никогда не решатся на агрессию против Москвы, поскольку понимают, что это приведет к катастрофическим последствиям для их страны, полагает Кедми.
ФБА «Экономика сегодня» напоминает, что некоторое время назад экс-разведчик заявил об отсутствии у Штатов стратегического превосходства над Россией в области вооружений. Согласно оценке Якова Кедми, имеющиеся в распоряжении армии РФ гиперзвуковые ракеты позволяют ей эффективно противодействовать ударным авианосным группам, которые составляют основу американской военной мощи.
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