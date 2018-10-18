Экс-разведчик назвал причину невозможности военного нападения США на Россию

Военное нападение Соединенных Штатов на Российскую Федерацию невозможно. Такую точку зрения высказал бывший израильский разведчик Яков Кедми.

Эксперт отметил, что Вашингтон может задействовать в противостоянии с РФ экономические, политические и любые другие меры, кроме военных. Власти США никогда не решатся на агрессию против Москвы, поскольку понимают, что это приведет к катастрофическим последствиям для их страны, полагает Кедми.

ФБА «Экономика сегодня» напоминает, что некоторое время назад экс-разведчик заявил об отсутствии у Штатов стратегического превосходства над Россией в области вооружений. Согласно оценке Якова Кедми, имеющиеся в распоряжении армии РФ гиперзвуковые ракеты позволяют ей эффективно противодействовать ударным авианосным группам, которые составляют основу американской военной мощи.