Шесть курдских бойцов убиты в результате авиаудара американской авиации в Сирии. Военно-дипломатический источник сообщил, что два истребителя F-15 ВВС США из-за непрофессионализма нанесли удар по формированию курдов в Сирии.

Курдские бойцы в момент атаки американских истребителей вели наступление на позиции боевиков "Исламского государства". (террористическая организация, запрещенная в России). Есть не только жертвы. Примерно 15 курдов были тяжело ранены.

По информации источника, в районе населенного пункта Хаджин сирийской провинции Дейр эз-Зор продолжается безуспешное наступление курдских формирований на террористов при поддержке коалиционных сил, возглавляемых США, - передает РИА Новости.

"Имитация борьбы с террористами в данном районе Сирии длится уже более полугода и используется Соединенными Штатами для оправдания своего незаконного присутствия в этой стране", — сообщил источник.