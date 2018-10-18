Два истребителя F-15 ВВС США ошибочно нанесли удар по курдам в Сирии
18 октября 2018, 08:35 [ «Аргументы Недели» ]
Шесть курдских бойцов убиты в результате авиаудара американской авиации в Сирии. Военно-дипломатический источник сообщил, что два истребителя F-15 ВВС США из-за непрофессионализма нанесли удар по формированию курдов в Сирии.
Курдские бойцы в момент атаки американских истребителей вели наступление на позиции боевиков "Исламского государства". (террористическая организация, запрещенная в России). Есть не только жертвы. Примерно 15 курдов были тяжело ранены.
По информации источника, в районе населенного пункта Хаджин сирийской провинции Дейр эз-Зор продолжается безуспешное наступление курдских формирований на террористов при поддержке коалиционных сил, возглавляемых США, - передает РИА Новости.
"Имитация борьбы с террористами в данном районе Сирии длится уже более полугода и используется Соединенными Штатами для оправдания своего незаконного присутствия в этой стране", — сообщил источник.
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