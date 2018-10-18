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Озвучены катастрофические последствия для Киева возвращения Донбасса на Украину
18 октября 2018, 08:45 [ «Аргументы Недели» ]
Возвращение Донбасса в состав Украины приведет к катастрофическим последствиям для киевских властей. Об этом говорится в заметке, опубликованной в российском сегменте интернета.
Автор сайта rusfact.ru пишет, что в случае реинтеграции мятежного региона перед украинским руководством встанет ряд острых проблем, решить которые будет крайне трудно. Так, Киеву придется думать над тем, куда трудоустроить десятки тысяч граждан, демобилизованных из Вооруженных сил, и искать средства на восстановление разрушенной войной инфраструктуры Донбасса. При этом Украина лишится западного финансирования, которое в настоящее время выделяется ей как жертве «российской агрессии».
В Донбассе пятый год продолжается вооруженное противостояние между ополченцами и киевскими силовиками. Накануне сообщалось, что защитники ДНР уничтожили диверсантов, пытавшихся вскрыть их позиции.
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