Формирование правительства в Латвии: разрыв партии «Согласие» с «Единой Россией»

Полным ходом идет формирование правительства в Латвии. И первые результаты уже есть! Пока ясно, что состав нового Сейма «живет» по принципу: «Молодым у нас везде дорога!». А это значит, что самому молодому депутату всего 26 лет. А из почетных « мэтров» остался только один представитель 77-ми лет. Так же в новый парламент попали два депутата с … двойным гражданством. У одного наряду с латвийским паспортом имеется американский , а у второго – паспорт гражданина США.

Но это все еще, простите, цветочки с листочками. А вот главная интрига в данной ситуации – войдет ли в правительство партия «Согласие», которую многие зарубежные журналисты назвали «партией Кремля». Так ли это на самом деле? Сегодня, официально, кандидат в премьер –министры от партии «Согласие» Вячеслав Домбровский объявил, что данная партия не является не прокремлевской, не прорусской, не пророссийской партией. А так же, с гордостью, изрек: «Наши избиратели поддержали те перемены, которые произошли в «Согласии», в том числе разрыв с «Единой Россией»!».

Как же так? Большинство русскоязычных граждан Латвии считали партию «СВОЕЙ»! Когда же «своя» и «родная» успела «переобуться в полете»?

Более года назад, партия «Согласие» заявила, что не собирается менять внешнеполитический курс. Простите за каламбур, но «надо быть с НАТО – будем с НАТО!» Партия легко и быстро разорвала договор с «Единой Россией», а мэр Риги господин Нил Ушаков, с удовольствием, слетал в США, чтобы наладить контакты с западными политиками.

Янис Григалис, политолог: «Многие русскоязычные граждане не понимают или не хотят понимать, что происходит на самом деле. Что нужно партии «Согласие»? Быть в лидерах. Иметь власть. А для этого разные средства хороши. Я уже не знаю, что еще нужно сделать этой партии , чтобы их русскоязычные избиратели увидели, что «Согласие» уже не будет «прокремлевской» партией. Достаточно посмотреть на их ответ по поводу «языковой реформы»…. Ничего конкретного!».

Справедливости ради заметим, что господин Вячеслав Домбровский, жаждущий стать премьер – министром от партии «Согласие», с горечью изрек: « В латвийской политике существует традиция, по которой, вопреки букве конституции, не все жители и граждане Латвии рассматриваются как равноправные. И в этой ситуации политики боятся первыми нарушить эту традицию. Но им не стоит бояться! Они прекрасно понимают, что с «Согласием» и мной лично во главе правительства геополитический курс не изменится! И никакое двуязычие не наступит!».

Поистине, власть манит!

Гунарс Кутрис, юрист, депутат Сейма: «Я не думаю, что эта партия пройдет в правительство. Уверен в этом. Нужно иметь определенную позицию… А «Согласие» «играло» и с латышским избирателем, и с русскоязычным… Я не думаю, что произойдут кардинальные перемены в правительстве …если (вдруг!) «Согласие» окажется у власти. Но эта партия в Сейме, простите, что-то из области фантастики. Поживем – увидим. Но это сугубо мои мысли».