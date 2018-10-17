Самолет Меланьи Трамп задымился и совершил экстренную посадку

Самолет супруги главы Вашингтона Меланьи Трамп экстренно вернулся на авиабазу морской авиации Эндрюс из-за технической неисправности. Причиной приземления стало задымление на борту. Скандал в Белом доме‍: опубликован клип с обнаженной «Меланьей Трамп»

Об этом сообщает сегодня телекомпания CNN. По ее данным, по прошествии порядка 10 минут после взлета в передней части самолета появился дым, чувствовался запах гари.

Служба безопасности первой леди США направилась в кабину пилотов, чтобы выяснить причину запаха. Всем присутствующим на борту были выданы влажные полотенца.

Как итог, самолет приземлился на авиабазе в Мэриленде, недалеко от Вашингтона. Как заявили в Белом доме, причиной могла стать незначительная техническая неисправность.