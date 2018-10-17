//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- «Впервые встречаю такого чудовищно бездушного человека», Бузова о своем выборе
- Певица Леди Гага выходит замуж
- 46-летняя Виктория Толстоганова удивила всех, актриса беременна 4 ребенком
- Ирина Салтыкова опубликовала фото, потрясшие пользователей сети
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Самолет Меланьи Трамп задымился и совершил экстренную посадку
17 октября 2018, 18:50 [ «Аргументы Недели» ]
Самолет супруги главы Вашингтона Меланьи Трамп экстренно вернулся на авиабазу морской авиации Эндрюс из-за технической неисправности. Причиной приземления стало задымление на борту.
Об этом сообщает сегодня телекомпания CNN. По ее данным, по прошествии порядка 10 минут после взлета в передней части самолета появился дым, чувствовался запах гари.
Служба безопасности первой леди США направилась в кабину пилотов, чтобы выяснить причину запаха. Всем присутствующим на борту были выданы влажные полотенца.
Как итог, самолет приземлился на авиабазе в Мэриленде, недалеко от Вашингтона. Как заявили в Белом доме, причиной могла стать незначительная техническая неисправность.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Криминал
//Общество
Путин выразил соболезнования родным погибших при взрыве в Керчи
//Новости Гнездо.ру
//В мире
ВС ВСУ раскрыли данные только об одном погибшем при крушении Су-27 пилоте
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
Боярский посоветовал сурово наказать Мамаева и Кокорина, но только "рублем"
Ирина Салтыкова опубликовала фото, потрясшие пользователей сети
//Наука
//Новости партнеров
«Впервые встречаю такого чудовищно бездушного человека», Бузова о своем выборе
В Керчь на место теракта приехали 10 единиц тяжелой боевой техники
//В мире
Самолет Меланьи Трамп задымился и совершил экстренную посадку
//Спорт
В Москве состоялась церемония памятного гашения конверта в честь 80-летия самбо
//Новости СМИ2
Вслед за Крымом трехдневный траур после трагедии в Керчи объявлен в Севастополе
В Крыму объявили трехдневный траур в связи с трагедией в Керчи
//Политика
//Новости Redtram
//Общество
Госдума одобрила увеличение до 2 млн рублей страховки для пассажиров такси
//Политика
//Криминал
СК: личность расстрелявшего людей в колледже в Керчи установлена
//Общество
Футбольный клуб «Локомотив» погасит долг Дмитрия Тарасова по алиментам
//Общество
//В мире
Армия ДНР уничтожила украинских военных при попытке вскрыть позиции ополченцев
СК: устройство, сработавшее в Керчи, было начинено металлическими предметами
//Общество
Telegram в России стал премиальной сетью
СМИ: количество жертв взрыва в керченском колледже увеличилось
К месту взрыва в Керчи из Подмосковья вылетит самолет МЧС России
//Общество
НАК сообщил о взрыве неустановленного взрывного устройств в Керчи в колледже
//В мире
В МИД России объявили о запуске процесса расчленения украинского государства
//Общество
Эксперты раскритиковали идею введения «обезличенных» пачек сигарет