В зоопарке Праги показали редкого безухого варана

В Пражском зоопарке показали редкого безухого варана. Его удалось вывести в условиях неволи. Эта рептилия считается одной из самых загадочных в мире и водится в тропических лесах острова Борнео.

Безухие вараны мало изучены. Ученые почти ничего не знают об их поведении. В естественных условиях рептилии находятся под угрозой из-за массовой вырубки лесов, как сообщает ОТР.