Армия ДНР уничтожила украинских военных при попытке вскрыть позиции ополченцев
17 октября 2018, 15:36 [ «Аргументы Недели» ]
Армия ДНР уничтожила украинских военных, пытавшихся вскрыть позиции бойцов ополчения. С соответствующим заявлением выступил Даниил Безсонов, официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной республики.
Как рассказал Безсонов на брифинге для журналистов, боестолкновение произошло в минувший понедельник. Ополченцы обнаружили группу силовиков в количестве шести человек, которая выдвинулась в направлении одного из сел, расположенных в Бахмутском районе Донецкой области. Защитники ДНР открыли огонь, в результате были убиты двое украинских военных, еще один получил ранения. Со стороны армии республики потерь нет, отметил Даниил Безсонов.
Ранее представители киевских волонтерских организаций сообщили в интернете, что на территории Луганской области снайпер ополчения ликвидировал старшего сержанта Вооруженных сил Украины.
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