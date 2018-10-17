Армия ДНР уничтожила украинских военных при попытке вскрыть позиции ополченцев

Армия ДНР уничтожила украинских военных, пытавшихся вскрыть позиции бойцов ополчения. С соответствующим заявлением выступил Даниил Безсонов, официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной республики.

Как рассказал Безсонов на брифинге для журналистов, боестолкновение произошло в минувший понедельник. Ополченцы обнаружили группу силовиков в количестве шести человек, которая выдвинулась в направлении одного из сел, расположенных в Бахмутском районе Донецкой области. Защитники ДНР открыли огонь, в результате были убиты двое украинских военных, еще один получил ранения. Со стороны армии республики потерь нет, отметил Даниил Безсонов.

Ранее представители киевских волонтерских организаций сообщили в интернете, что на территории Луганской области снайпер ополчения ликвидировал старшего сержанта Вооруженных сил Украины.