На Донбассе в пятницу подешевеет бензин

Бензин в Донецке станет дешевле. Об этом корреспонденту "Аргументов недели" сообщил инсайдер политики официального Донецка. Это решение планируется принять на ближайшей сессии парламента официального Донецка.

На рассмотрение депутатам будет предложено снизить пошлины на топливо. Вероятность того, что решение о снижении топливных акцизов, практически стопроцентная. Минусы и плюсы уже просчитаны профильным комитетом. Это снижение экономически обосновано.

Сейчас в Донецке и Луганске цены на бензин довольно высокие. Они гораздо ниже, чем на Украине, но выше российских. Это сказывается на ценах.