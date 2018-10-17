В МИД России объявили о запуске процесса расчленения украинского государства

Действия киевских властей привели к началу процесса расчленения украинского государства. Такое заявление сделала Мария Захарова, официальный представитель российского МИД.

Дипломат отметила, что спровоцированный руководством Украины церковный раскол является «страшнейшим ударом» по единству народа. Согласно оценке Захаровой, в настоящее время в соседней стране запущен «центробежный процесс», ответственность за это лежит на Киеве.

Отдельно спикер МИД РФ остановилась на риторике Петра Порошенко. По словам Марии Захаровой, украинский президент регулярно выступает с высказываниями, касающимися церковных дел. Это является «грубейшей модерацией» данной сферы со стороны государства, полагает российский дипломат.

Ранее стало известно, что Константинопольский патриархат решил признать самостоятельность украинской церкви. По мнению киевского политолога Руслана Бортника, данный шаг стал очередным инструментом Запада для оказания давления на Москву.