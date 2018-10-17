Европейский союз утвердил новый формат санкций. Они будут вводиться за создание или использование химического оружия. Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС, передаёт RT.

Немецкий политолог Александр Рар считает, что в случае, если санкции будут введены против российских граждан, это не принесет серьезный вред российской экономике, пишет НСН.

«Мне кажется, что Европейский союз не хочет вводить новые экономические санкции против России. Если санкции будут введены против каких-то определенных людей, которые подозреваются в том или в другом, это не нанесет вред российской экономике. Это ударит по определенным личностям, но Россия будет вводить со своей стороны обратные санкции», — рассказал немецкий политолог.