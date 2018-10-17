На Украине провозгласили задачу по скорому развязыванию войны в глубине России
17 октября 2018, 12:38 [ «Аргументы Недели» ]
Украина должна «принести войну» в «российский дом». Такую задачу провозгласил Дмитрий Корчинский, киевский политик националистического толка.
Корчинский спрогнозировал, что в скором времени в России произойдет «серьезный кризис». Украине следует воспользоваться им для развязывания боевых действий против соседнего государства, полагает националист.
По мнению политического деятеля, которого процитировал сайт ruskline.ru, «воевать придется в глубину РФ». Украинцам необходимо объединить усилия с действующими в России экстремистами, чтобы «ударить врага в сердце», заявил Дмитрий Корчинский.
Ранее киевская журналистка Янина Соколовская рассказала о планах американской администрации на Украину. По словам представителя СМИ, Соединенные Штаты намерены превратить бывшую советскую республику в буферную зону.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес