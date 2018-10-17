Заподозренный в госизмене замглавы разведведомства оправдывался в телеэфире

О том, что заместитель главы внешней разведки Службы безопасности Украины Сергей Семочко попал в коррупционный скандал, в "Аргументах недели" уже сообщалось. Журналисты уличили Сергея Семочко в вымогательстве и получении денег за поставку на Украину лекарств.

Публикация вызвала на Украине большой общественный резонанс. СБУ в связи с нарушениями возбудила в отношении Семочко уголовное дело.

Сергей Семочко на обвинения в свой адрес отреагировал появлением в телевизионном эфире. Он с ходу взял быка за рога, и в первых же словах начал сурово цедить слова на украинском языке. Их можно понять таким образом: «В первую очередь, отвечая на ваши вопросы, хочу сделать такое заявление».

Судя по тексту заявления, Семочко очень удивился, когда увидел сюжет украинского журналиста и не увидел ни одного доказательства.

После этого вербального реверанса Семочко перешел на русский язык, и начал отвечать на вопросы журналиста. Тон его был уже спокоен. Обвинения в свой адрес чиновник назвал политически ангажированными. Пригрозил ответными действиями на слежку за собой.