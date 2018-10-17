Политолог Александр Дудчак в среду, 17 октября, прокомментировал весьма жесткое высказывание бывшего украинского министра Евгения Червоненко о том, что его страна "опозорилась на весь мир".

Червоненко заявил, что год назад президент Украины Петр Порошенко внес законопроект об отмене депутатской неприкосновенности в Верховную раду, однако он так и не был принят. По мнению экс-министра, подобная ситуация является "позорной".