В США ученые нашли самый большой организм на Земле

Голубой кит, лидировавший в рейтинге самых больших животных Земли, уступил пальму первенства обнаруженному учеными организму, занимающему площадь в 37 гектаров. Это – Мичиганский опенок.

Проанализировав ДНК массивного мицелия Мичиганского опенка, произрастающего на Верхнем полуострове Мичигана, ученые пришли к выводу, что образцы всех 245 взятых проб принадлежат одному организму. Ученые также выяснили, что этот организм занимает площадь в 37 гектаров, достигает возраста 2500 лет и весит около 440 тонн, что эквивалентно по массе трем голубым китам.

Ученые поясняют, что то, что мы привыкли считать грибами – это всего лишь плодовые тела грибного организма. А собственно грибом является вся масса подземных усиков, называемых мицелием, размер и огромное распространение которого под землей сложно представить себе даже ученым, сообщает Smithsonian.