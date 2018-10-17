В сети появилась видеозапись, на которой удалось зафиксировать "пение" ледников в Антарктике. Согласно последней информации, данный ролик был опубликован Американским геофизическим союзом.

Ранее ученые при исследования таяния ледников на шельфе Росса заметили, что от них исходят весьма необычные звуки. Оказалось, что гул возникает из-за сильных вибраций, которые образуются в результате мощнейших порывов ветра, проходящих сквозь ледяные дюны.

Отметим, что "пение" антарктических ледников происходит на низких частотах, вследствие чего данную видеозапись пришлось ускорить в 1200 раз.