На Украине рассказали о планах властей Соединенных Штатов на бывшую советскую республику. Соответствующее заявление сделала киевская журналистка Янина Соколовская.

Как отметила представитель СМИ, позиция американской администрации говорит о том, что Вашингтон уготовил украинскому государству роль буферной зоны между Российской Федерацией и странами, входящими в Североатлантический альянс. По словам Соколовской, процитированной «ПолитНавигатором», такой сценарий развития событий не совпадает с желаниями Киева, который рассчитывает на то, что страна обретет самостоятельность.

Ранее в среду сообщалось, что российский религиовед Роман Лункин рассказал о найденном президентом Петром Порошенко способе мести Москве. Речь идет об обретении украинской церковью автокефалии с помощью Константинопольского патриархата.