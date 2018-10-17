Киевская журналистка раскрыла планы властей Соединенных Штатов на Украину
17 октября 2018, 10:46 [ «Аргументы Недели» ]
На Украине рассказали о планах властей Соединенных Штатов на бывшую советскую республику. Соответствующее заявление сделала киевская журналистка Янина Соколовская.
Как отметила представитель СМИ, позиция американской администрации говорит о том, что Вашингтон уготовил украинскому государству роль буферной зоны между Российской Федерацией и странами, входящими в Североатлантический альянс. По словам Соколовской, процитированной «ПолитНавигатором», такой сценарий развития событий не совпадает с желаниями Киева, который рассчитывает на то, что страна обретет самостоятельность.
Ранее в среду сообщалось, что российский религиовед Роман Лункин рассказал о найденном президентом Петром Порошенко способе мести Москве. Речь идет об обретении украинской церковью автокефалии с помощью Константинопольского патриархата.
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