Директор МВФ отложила поездку в Саудовскую Аравию

Стало известно, что директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард отложила запланированную поездку на Ближний Восток. Ранее она планировала посетить Саудовскую Аравию.

«Ранее запланированная поездка управляющего директора МВФ в регион Ближнего Востока откладывается», - сообщила пресс-служба Международного валютного фонда, не назвав причину этого решения.

На прошлой неделе Кристин Лагард говорила, что поездка в Саудовскую Аравию и участие в инвестиционной конференции входит в ее планы. Однако, как позже пояснила директор-распорядитель МВФ, ее ужаснула история с пропавшим в Турции саудовским журналистом Джамалем Хашукджи.

«Свобода информации является одним из основных прав человека. И чудовищные вещи стали нам известны, и я в ужасе. Но я должна поддерживать работу МВФ во всех уголках мира и со многими правительствами. На данный момент я не намерена менять свои планы, но буду очень внимательна к поступающей информации в течение нескольких следующих дней», пояснила Кристин Лагард.

Обозреватель американской газеты Washington Post Джамаль Хашукджи пропал в Турции в начале октября, сообщает РИА Новости.