Блогер Eli Belenson, живущий в Израиле, очень интересуется Крымским мостом, построенным в России. Мост через Керченский пролив строится рекордными темпами. Мост соединил полуостров Крым и Кубань - материковую часть РФ.

Израильский блогер изучал этапы строительства Крымского моста и опубликовал свои умозаключения на украинском портале "Обозреватель", - сообщает Газета.ру. Блогер не инженер, не экономист, не юрист. Изучив процесс строительства Крымского моста, блогер решил, что сооружение через Керченский пролив может быть небезопасным.

Он знает, что такие инженерные конструкции, как железнодорожные мосты, необходимо упирать на твердые грунтовые основания. Как считает израильский блогер, если конструкцию опереть на недостаточно твердое основание, то со временем она может просесть, деформироваться и разрушиться. Согласно документам, которые он изучил, опоры Крымского моста опираются на полутвердые глины низкой плотности, а также на рыхлый и пористый ил.

"Проектировщики нового моста уверяют, что достаточно забить сваи на 58 м и все будет в порядке, но пригодна ли эта полутвердая глина в качестве основания для опор?", — задается вопросом блогер.

По мнению мужчины, этот проект может быть "потенциально опасным". Как он подчеркнул, замалчивать выявленную им информацию "аморально".

Ранее украинские эксперты озвучили причины "скорого разрушения Крымского моста". Напомним, по Крымскому мосту запущено движение легкового и грузового транспорта. Больше двух тысяч грузовиков, после разрешения их проезда, проехало по мосту через Керченский пролив за сутки.

Напомним, в начале октября пролёт строящейся железнодорожной части Крымского моста во время монтажа конструкций накренился и съехал в воду.