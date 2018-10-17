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СМИ: европейские страны передумали считать Россию "врагом"
17 октября 2018, 07:54 [ «Аргументы Недели» ]
Испанский журналист Карлос Ярнос заявил, что европейские страны в последнее время начали задумываться о необходимости укрепления отношений с Россией и создании своей системы безопасности.
Обозреватель издания El Pais отметил, что в данном вопросе важным моментом стал инцидент с запуском ракеты испанским истребителем неподалеку от российских границ – в небе над территорией Эстонией. Это могло привести к серьезному конфликту, поэтому в Европе начали размышлять над тем, следует ли разрешать воздушным судам НАТО летать рядом с границами РФ и нагнетать обстановку. Кроме того, власти некоторых стран убеждены, что Москву пора перестать считать "врагом" и перевести ее в разряд союзников.
Ярнос отметил, что США всегда видели в России ключевую угрозу своей безопасности, вследствие чего расширяли НАТО на восток, почти до российских границ. Кроме того, некоторые государства Восточной Европы давили на альянс и требовали сдержать "агрессию РФ" путем укрепления границ.
По совам испанского журналиста, первым за улучшение отношений с Москвой выступил французский лидер Эммануэль Макрон, призвавший работать над равновесием в Европе.
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