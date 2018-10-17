Бывший украинский министр заявил, что его страна опозорилась на весь мир

Экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко заявил, что его страна опозорилась на весь мир. Согласно последней информации, речь идет об одном из законопроектов, внесенных ранее в Раду.

Червоненко напомнил, что президент Украины Петр Порошенко в прошлом году подготовил проект закона, согласно которому предполагается отмена депутатской неприкосновенности. Данный документ, однако, так и не был принят. По словам бывшего министра, никто не тянул украинские власти за язык, а теперь эта ситуация выглядит жалко и мерзко, передает РИА "Новости".

Евгений Червоненко выразил сожаление в связи с тем, что на Украине в настоящий момент "позорный парламент", если судить по профессиональным и моральным качествам.