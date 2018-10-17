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Бывший украинский министр заявил, что его страна опозорилась на весь мир
17 октября 2018, 07:11 [ «Аргументы Недели» ]
Экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко заявил, что его страна опозорилась на весь мир. Согласно последней информации, речь идет об одном из законопроектов, внесенных ранее в Раду.
Червоненко напомнил, что президент Украины Петр Порошенко в прошлом году подготовил проект закона, согласно которому предполагается отмена депутатской неприкосновенности. Данный документ, однако, так и не был принят. По словам бывшего министра, никто не тянул украинские власти за язык, а теперь эта ситуация выглядит жалко и мерзко, передает РИА "Новости".
Евгений Червоненко выразил сожаление в связи с тем, что на Украине в настоящий момент "позорный парламент", если судить по профессиональным и моральным качествам.
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