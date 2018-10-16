В Чехии россияне задержаны по подозрению в киберпреступлении
16 октября 2018, 21:45 [ «Аргументы Недели» ]
Правоохранительные органы Чехии задержали восемь человек из России и Вьетнама. Задержанных подозревают во взломе компьютерной системы выдачи вида на жительство в республике.
Сотрудники полиции задержали их 18 сентября, однако об этом стало известно только сегодня. Им предъявлены обвинения в "несанкционированном доступе к компьютерной системе и носителям информации".
Четверым арестованным также предъявили обвинения в отмывании денег. Какую долю от задержанных составляют россияне, не уточняется, пишет чешское издание Aktualne.cz.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес