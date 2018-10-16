В Чехии россияне задержаны по подозрению в киберпреступлении‍

Правоохранительные органы Чехии задержали восемь человек из России и Вьетнама. Задержанных подозревают во взломе компьютерной системы выдачи вида на жительство в республике.

Сотрудники полиции задержали их 18 сентября, однако об этом стало известно только сегодня. Им предъявлены обвинения в "несанкционированном доступе к компьютерной системе и носителям информации".

Четверым арестованным также предъявили обвинения в отмывании денег. Какую долю от задержанных составляют россияне, не уточняется, пишет чешское издание Aktualne.cz.